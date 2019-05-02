В команде Владимира Зеленского рассказали о планах относительно того, как пройдет инаугурация шоумена на пост президента страны, заверив, что "это будет интересно". Об этом рассказал в интервью Украинской правде сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк, который во время избирательной кампании входил в креативную группу штаба Зеленского.

Костюк отметил, что на данный момент в "Зе!Команде" не могут назвать точную дату проведения инаугурации, потому неизвестно – состоится она до 27 мая или после. "Пока что не знаем. Мне кажется, что ЦИК должна назначить дату инаугурации (дату назначает Верховная Рада - прим. ред.), а как готовимся – думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем", - рассказал Костюк.

Он отметил, что Владимир Зеленский со своей командой придет в Верховную Раду, чтобы принести присягу, как и полагается. По его словам, в "Зе!Команде" были идеи относительно того, чтобы провести все вне стен Верховной Рады, но для этого необходимо менять регламент. "Есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и исполнять. А потом – еще что-нибудь придумаем", - рассказал Костюк.

Он подчеркнул, что команда Зеленского еще обсуждает детали инаугурации. "Не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, это будет интересно", - подытожил он.

Напомним, что у Зеленского заявили, что он не готов назвать кандидатов на ключевые должности до инаугурации.

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