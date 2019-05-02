На Куликово поле в Одессе почтить память погибших в 2014 году пришел глава "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. Его сопровождал экс-губернатор области Николай Скорик, сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна.ua

Пришедшие люди сразу же обступили политиков и попросили ускорить расследование трагедии. "Я добьюсь, чтобы расследование было проведено. Добьюсь, чтобы все, кто причастен к этому убийству, были наказаны", - ответил собравшимся Бойко.

Фото: Страна.ua

Видео: youtube.com

"Страна" ведет следит за тем, что сегодня происходит в Одессе, где сегодня чтут память 49 погибших во время беспорядков 2 мая 2014 года.

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