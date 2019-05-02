Три обвинительных акта направлено в суд по трагическими событиям в Одессе 2 мая 2014 года, еще одному лицу вынесен приговор. Об этом 2 мая заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, пишет пресс-служба МВД Украины.

"В уголовном производстве по трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 в отношении одного лица, признавшего вину в совершенном преступлении (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) вынесен обвинительный приговор. В суд направлены обвинительные акты по 3 людям", - рассказал Яровой.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на замминистра, за период с 2017 года по настоящее время в указанном уголовном производстве допрошена в качестве свидетелей одна тысяча 109 человек, проведены дополнительные допросы 13 пострадавших. "Обработано более 1,5 тыс видеофайлов, предоставленных ТРК и свидетелями, общим объемом более 2 Тб. По результатам составлено 222 протоколы осмотра фото- и видеоматериалов", - добавил Яровой. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, продолжается анализ видеоматериалов, установление свидетелей и очевидцев, их допросы, информируют в МВД.

Как известно, в ходе гражданских столкновений 2 мая 2014 года в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения.

"Страна" ведет хронику событий из Одессы, где сегодня воспоминают пятую годовщину трагедии 2 мая 2014 года.

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