За год проведения операции Объединенных сил на Донбассе возвращены под контроль около 24 квадратных километров территории, в том числе три населенных пункта - хутор Вольный, Пивденное, Шумы. Об этом рассказал командующий ООС, генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook в четверг, 2 мая.

Наев также добавил, что формат операции, кроме чисто военных задач, предусматривал проведение правоохранительных, гражданско-гуманитарных мероприятий и реализацию комплексных проектов по восстановлению инфраструктуры и создание условий для дальнейшей мирной жизни населения региона. "Среди наших крупнейших достижений в первую очередь следует отметить принуждение врага к уменьшению интенсивности огня и вследствие этого уменьшение количества потерь с нашей стороны", - говорится в сообщении.

Как известно, операция Объединенных сил началась 30 апреля прошлого года. Она фактически является переформатированием Антитеррористической операции, действовавшей с 2014 года.

Напомним, что число обстрелов на Донбассе за последние сутки выросло до 18, ранены двое военнослужащих.

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