В Украине в ближайшие дни температура воздуха повысится, однако дожди на значительной территории страны все еще будут идти. Об этом сообщила Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, главное, что принесет нам погода уже в пятницу, 3 мая, это существенное потепление. Так, в течение дня столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов, а при прояснениях будет вообще едва ли не жарко, по сравнению с недавними холодами, - от +20 до +23 градусов.

Диденко пишет, что атмосферный фронт обусловит влажную погоду на значительной территории страны и принесет новые дожди. Осадки завтра маловероятны на северо-востоке, в центральных областях и в Крыму. Такая теплая дождливая погода, по словам синоптика, будет держаться вплоть до самого воскресенья, 5 мая.

В Киеве в пятницу будет влажно, однако тепло - от +18 до +19 градусов, немного прохладно ближайшей ночью - от +8 до +10 выше нуля. В воскресенье, на Проводы, в столице вероятна сухая погода, температура воздуха составит +20 градусов. "А вот в понедельник, 6 мая, придут снова более серьезные дожди и похолодание", - отмечает Наталья Диденко и резюмирует: "Поэтому пока что встречаем нежное потепление".

Напомним, что в Украине сегодня потеплеет до +20, но дожди не прекратятся.

Также мы писали о том что синоптики успокоили, что в Украину идет потепление и к выходным дождей станет меньше.