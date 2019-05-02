Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский до инаугурации не планирует представлять обществу кандидатуры руководителя СБУ, генпрокурора, министра обороны и МИД, начальника Генштаба и других.

Об этом рассказал сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк в интервью УП. "Как только команда зайдет в Администрацию Президента, появится доступ к определенной информации", - сказал он.

Костюк отметил, что пока у команды Зеленского нет возможности полноценно проверить кандидатов. "Да. Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело - назвать этого человека, а другая - назначить. Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть - проверить, есть ли у них родственники в России, их бэкграунд, какова реальная их биография. в том числе, нам кажется, что должна быть проверка не только спецслужб, но и со стороны общественности. Сегодня общественные активисты пользуются в обществе большим уровнем доверия и находят скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо. Поэтому, когда будет полноценная проверка, тогда этих людей можно будет называть", - отметил он.

Напомним, что Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря.

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