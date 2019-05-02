В четверг, 2 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 26 апреля на 4,49 коп. до 26,7441 UAH/USD, курс покупки - на 13,19 коп. до 26,3359 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 9,68 коп. до 29,3303 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,4 коп. до 29,9303 UAH/EUR.

Напомним, что курс доллара упал из-за снижения спроса перед длинными выходными.

Также читайте о том, что банкиры сообщили, что ждет доллар после Пасхи. Кстати, они не сомневались в дальнейшем удешевлении доллара после 5-дневных выходных. Ведь западные партнеры отправят тройную порцию выручки за украинские товары - поступившие с 29 апреля по 1 мая. После чего нашим корпорациям придется продавать обязательные 30% выручки с трехдневных поступлений.