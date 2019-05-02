Идея провести дебаты на стадионе принадлежала самому Владимиру Зеленскому. Об этом рассказал сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк в интервью, вышедшем в четверг, 2 мая, на сайте Украинская правда.

По словам Костюка, в марте во время концертного тура Квартала Владимир Зеленский предложил своей команде провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе. "Владимир говорил: нам нужно думать о формате, мы точно понимали, что это не студия. В конце марта "Квартал" поехал по Украине с концертами. И помню, был концерт в Днепр-Арене, мы стояли за кулисами, спустился Владимир и говорит: "Я понял, где стоит делать дебаты. На стадионе", - сказал Костюк.

Также сценарист сериала рассказал, как у команды Зеленского возникла идея записать видеоприглашение на дебаты. "Еще перед первым туром у нас возникла эта история. Решение записать видеоприглашение на "Олимпийском" рождалось уже в этом здании (в штабе Зеленского), в обед придумали - уже утром записали", - отметил Костюк. По его словам, в команде Зеленского "на 90% думали, что (Порошенко – прим. ред.) откажется".

Также Костюк рассказал, как Зеленский готовился к дебатам. "К дебатам Зеленский готовился со своим штабом. Можно сказать, что он готовился к ним на протяжении всей кампании, здесь почти ежедневно происходили экспертные совещания из всех возможных вопросов. И так или иначе это также прокачка. Перед самыми дебатами Владимир должен был просто сесть, самостоятельно систематизировать информацию и собственно готовиться к вопросам оппонента", - рассказал Костюк.

Напомним, что в Тамбове женщина зарезала мужа из-за дебатов Зеленского и Порошенко.

Также читайте о том, что по данным наблюдателей IRI, дебаты Порошенко и Зеленского - шаг вперед для украинской демократии.