Американское издание New York Times рассказало о роли, которую играл в Украине нынешний кандидат в президенты США Джо Байден в свою бытность вице-президентом, заместителем Барака Обамы. Кроме того, оно написало о заработке его сына в украинской газовой компании "Бурисма".

Журналисты охарактеризовали эту роль как "запугивание печально известного коррумпированного правительства Украины для восстановления там порядка". Одним из таких "запугиваний" стала поездка Байдена в Киев в марте 2016 года.

В ходе того визита вице-президент США грозил отказать в выделении одного миллиарда долларов кредитных гарантий, если украинские власти не уволят тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Глава ГПУ, увольнения которого шантажом требовал Байден, якобы "закрывал глаза на коррупцию в своем ведомстве и в политической элите в целом".

Кампания давления Вашингтона на Киев сработала. Генеральный прокурор Виктор Шокин вскоре был уволен со своего поста. Также сообщается, что он "долгое время подвергался критике со стороны других западных стран и международных кредиторов".

Знакомьтесь, Хантер Байден, сын вице-президента

По данным NYT, среди тех, кто был заинтересован в таком исходе, был и Хантер Байден, младший сын вице-президента Джо. Так, Байден-младший в то время работал в совете директоров энергетической компании, принадлежащей украинскому олигарху, который в свою очередь был "под прицелом" фактически уволенного своим отцом, вице-президентом генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Хантер Байден работал в украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings ("Бурисма") с апреля 2014 года. Его зарплата составляла около $50 000 в месяц. Это назначение произошло уже после того, как совладелец "Бурисмы" Николай Злочевский покинул территорию Украины и к нему были выдвинуты претензии со стороны правоохранительных органов.

Отмечается, что спустя некоторое время группа компаний "Бурисма" официально объявила о том, что в Украине закрыты все дела против Николая Злочевского и компаний, входящих в состав группы.

NYT пишет, что Хантер Байден был юристом, получившим образование в престижном Йельском университете ("Лига Плюща", США). Он работал в советах директоров Amtrak и ряда некоммерческих организаций и аналитических центров, но не имел никакого опыта в Украине. Также он был уволен из Военно-морского резерва США после положительного результата теста на кокаин.

Cведения о том, как роли двух Байденов пересекались в Украине, известны довольно давно, отмечает New York Times.

В нынешнем избирательном штабе баллотирующегося в президента США Джо Байдена говорят, что тот всегда действовал, "чтобы проводить политику Соединенных Штатов независимо от действий своего сына, что он никогда не обсуждал этот вопрос (работу в украинской "Бурисме" за $50 000 в месяц - прим.ред.) с Хантером Байденом и что он узнал о роли своего сына с украинской энергетической компанией из новостных репортажей".

При этом журналисты отмечают, что новые подробности о роли Хантера Байдена и решение нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко о том, чтобы возобновить расследование по делу "Бурисмы" - возвратили проблему в центр внимания, в то время как Байден-старший начинает свою президентскую кампанию.

"Хантер Байден и его американские деловые партнеры были частью широких усилий "Бурисмы" по привлечению представителей Демпартии США с хорошими связями в период, когда компания сталкивалась с расследованиями, поддерживаемыми не только украинскими силами, но и чиновниками в администрации Обамы", - отметили в New York Times.

Со ссылкой на бывших чиновников американское издание отмечает, что работа Хантера Байдена в украинской компании вызвала обеспокоенность даже у тогдашних чиновников Госдепа. Тогда они заявляли, что эта связь "может осложнить дипломатию вице-президента Байдена в Украине".

"У меня не было никакой роли в каком-либо расследовании в отношении "Бурисмы" или любого из ее должностных лиц. Я четко ограничил свою роль, сосредоточив внимание на передовой практике корпоративного управления, чтобы способствовать стремлению "Бурисмы" к глобальному расширению", - говорится в недавнем апрельском заявлении Хантера, младшего сына экс-вице-президента США.

Он был не один, кто заработал с помощью Украины

В New York Times также напоминают, что Хантер Байден, покинувший совет директоров "Бурисмы" в прошлом месяце, "был одним из многих политически выдающихся американцев обеих основных партий, которые за последние десять лет заработали на Украине".

Вспоминая историю с Полом Манафортом журналисты отмечают, что "этот бизнес подвергся уголовному расследованию, которое выявило сомнительную сторону прибыльной западной консалтинговой сферы в Украине".

В New York Times отмечают, что союзники Дональда Трампа начали поддерживать новый взгляд на "украинский опыт Хантера Байдена". Они стремятся обнародовать и даже поощрять расследование, а также другие украинские расследования, играющие в пользу Дональда Трампа, подчеркивая обеспокоенность предвыборной угрозой из-за президентской кампании.

Журналисты предполагают, что усилия команды Трампа по привлечению внимания к работе Байдена в Украине, которая уже освещается в консервативных СМИ, были частично возглавлены Рудольфом В. Джулиани, который был адвокатом Дональда Трампа в ходе расследования спецпрокурора Мюллера. "Участие господина Джулиани поднимает вопрос о том, одобряет ли Трамп попытку подтолкнуть иностранное правительство к рассмотрению дела, которое может нанести ущерб политическому противнику у себя дома", - говорится в американской статье.

По данным NYT, Рудольф Джулиани обсудил расследование "дела Бурисмы" и его пересечение с Байденом со "свергнутым генеральным прокурором Украины" Виктором Шокиным и нынешним главой ГПУ. В 2019 году адвокат Дональда Трампа неоднократно встречался с Юрием Луценко в Нью-Йорке. Позже Луценко сообщил коллегам, что во время одной из встреч Рудольф Джулиани с воодушевлением позвонил Дональду Трампу, "чтобы сообщить ему о своих выводах".

"Джулиани отказался комментировать любой такой телефонный звонок с Трампом, но признал, что он неоднократно обсуждал этот вопрос с президентом. Трамп, в свою очередь, недавно сообщил, чтобы он хотел, чтобы генеральный прокурор Уильям П. Барр изучил материалы, собранные украинскими прокурорами, повторив неоднократные призывы Джулиани к (американскому - прим. ред.) Министерству юстиции расследовать деятельность Байдена на Украине и другие связи между Украиной и США", - отмечают в американском издании.

При этом Рудольф Джулиани пояснил, что он вмешивался, потому что противостоял расследованию спецпрокурора Мюллера с помощью доказательств того, что "представители Демпартии вступили в сговор с сочувствующими украинцами, чтобы помочь начать то, что стало расследованием спецпрокурора".

Часть более широкой истории

"Я могу заверить вас, что все это началось с заявления о возможном участии украинцев в расследовании "российского вмешательства", а не Байдена", - сказал Джулиани. "Часть с Байденом является второстепенной для более широкой истории, но все еще должна быть исследована, но без предубеждений, которые заразили историю сговора".

В NYT напоминают, что решение о возобновлении расследования в Украине в отношении "Бурисмы" было принято в марте нынешним генеральным прокурором Украины, который "освободил работодателя Хантера Байдена (Николая Злочевского - прим. ред.) более двух лет назад".

Заявление о возобновлении расследования "дела Бурисмы" было сделано в разгар президентских выборов в Украине. В некоторых кругах оно рассматривалось как попытка генерального прокурора Юрия Луценко заручиться поддержкой администрации Трампа для своего "босса и союзника, действующего президента Петра Порошенко".

Новый президент Владимир Зеленский заявил, что он заменит Луценко на посту генерального прокурора, но не сказал, будет ли назначенное им руководство прокуратуры продолжать расследование дела "Бурисмы".

При этом заместитель Луценко прокурор Константин Кулик, который занимался делами до того, как был переназначен в прошлом месяце, рассказал The New York Times, что тщательно изучает миллионы долларов выплат от компании "Бурисма" для фирмы, которая заплатила Хантеру Байдену.

Доказательств нет

При этом в американской статье прямо заявляется, что нет никаких доказательств того, что бывший вице-президент США Джо Байден намеренно пытался помочь своему сыну, добиваясь отставки генерального прокурора Украины.

"Некоторые из его бывших соратников также говорили, что Байден никогда не делал ничего, чтобы как-то удержать других должностных лиц из администрации Обамы, которые настаивали на том, чтобы Соединенные Штаты поддержали уголовные расследования украинских и британских властей и, возможно, начали собственное расследование - в отношении "Бурисмы" и ее владельца Николая Злочевского за возможное отмывание денег и злоупотребление служебным положением", - говорится в статье.

В избирательном штабе Байдена считают возобновление украинского расследования политически мотивированным и указывают на участии адвоката Трампа, чтобы тем самым поставить под сомнение мотивы нового расследования.

Пресс-секретарь штаба Кейт Бедингфилд заявила, что попытка тогдашнего вице-президента США в 2016 году свергнуть генерального прокурора Украины Виктора Шокина была предпринята "без учета того, как это повлияет или не повлияет на деловые интересы его сына (Хантера Байдена)". Самого Байдена-младшего она назвала "частным лицом".

Действия же вице-президента Джо она охарактеризовала как "соответствовавшие внешней политике Соединенных Штатов по искоренению коррупции в Украине" и заявила, что они были поддержаны "правительством Соединенных Штатов, союзниками и многосторонними институтами, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк".

Сам же Хантер Байден в своем заявлении рассказал, что "никогда не обсуждал с отцом бизнес компании или услуги совета директоров, включая мое первоначальное решение вступить в совет".

"Юрий Луценко отрицал какую-либо политическую мотивацию в возобновлении дела ("Бурисмы" - прим. ред.)", - также отмечается в статье. Другой сын Байдена - Бо, начавший карьеру на государственной службе, умер от рака мозга в 46 лет.

"Мнения о роли Байдена в определенной степени зависят от мотивов самого Шокина. Как среди украинских, так и американских чиновников ведутся серьезные споры о том, намеревался ли Шокин проводить законное расследование в отношении "Бурисмы" или он просто использовал угрозу судебного преследования для получения взятки, как утверждают защитники Злочевского", - говорится в статье.

При этом отмечается, что дела против "Бурисмы" были поддержаны администрацией Обамы на высоком уровне. В апреле 2014 года он направил высших должностных лиц на форум по вопросам возвращения украинских активов, спонсируемый правительством США, в Лондоне, где было освещено дело Злочевского.

Сын и друг

"В начале того же года друг семьи Керри господин Арчер, и Хантер Байден были частью волны американцев, которые приедут из-за Атлантики, чтобы помочь "Бурисме" как с ее существенными юридическими проблемами, так и с ее имиджем. Их поддержка позволила "Бурисме" создать впечатление, что она была поддержана влиятельными американцами в то время, когда Украина была особенно зависима от помощи и стратегической поддержки от Соединенных Штатов и их союзников.

Сначала Арчер вошел в совет директоров "Бурисмы". Примерно в то же время компания начала платить нью-йоркской юридической фирме "Boies Schiller Flexner", где работал Хантер Байден.

Фирма, которую Хантер Байден покинул в конце 2017 года, отказалась описать характер услуг, оказываемых юрфирмой Boies Schiller Flexner для "Бурисмы". При этом ранее не сообщавшиеся финансовые данные из украинской Генеральной прокуратуры показывают, что компания заплатила 283 000 долларов Boies Schiller за юридические услуги в 2014 году.

Вскоре после того, как Арчер вошел в совет директоров "Бурисмы", за ним последовал Хантер Байден, который проигнорировал предупреждения своих соратников, имевших опыт работы в Украине. Они говорили Хантеру "держаться подальше от Злочевского", - отметили в статье американского издания, со ссылкой на информированных людей.

В пресс-релизе компании "Бурисма" о найме Хантера Байдена заявили, что он "будет отвечать за юридическое подразделение холдинга и будет оказывать поддержку компании среди международных организаций". Сам же Байден сказал, что пресс-релиз не соответствует его роли в "Бурисме". "Я ни разу не отвечал за юридические вопросы компании", - сказал он.

Вся королевская рать

По данным NYT, среди американцев-деловых партнеров Хантера Байдена, которые были привлечены для помощи в расследовании, была Blue Star Strategies, консалтинговая фирма, управляемая "ветеранами из администрации Клинтона (Билла, президента США в 1993-2001 гг - прим. ред.)". В статье отмечается, что эта американская фирма "проделала значительную работу в Украине".

Представители Blue Star и американский адвокат, нанятый Джон Д. Буретта, который работал старшим должностным лицом в министерстве юстиции Обамы, провели две ранее не сообщавшиеся встречи в Киеве, столице Украины. Встреча состоялась после отставки Шокина, когда Луценко был назначен новым генпрокурором.

По данным издания, сам Луценко изначально занял жесткую позицию против "Бурисмы". Но в течение 10 месяцев после его вступления в должность представители "Бурисмы" объявили, что Луценко и суды "полностью закрыли" все "судебные разбирательства и ожидающие уголовного преследования" против Злочевского и его компаний, и что олигарх был снят с розыска в Украине. Злочевский вернулся в страну.

Хорошо оплачиваемая работа

Согласно финансовым данным, предоставленным заместителем прокурора Украины "работа Хантера Байдена в Украине, похоже, хорошо компенсирована". "Бурисма" выплатила 3,4 миллиона долларов компании Rosemont Seneca Bohai LLC с середины апреля 2014 года, когда Хантер Байден и Арчер вошли в совет директоров, до конца 2015 года. По словам людей, знакомых с соглашением платежи продолжались после этого.

Rosemont Seneca Bohai LLC контролировался г-ном Арчером, который покинул правление "Бурисмы" после того, как ему было предъявлено обвинение в связи со схемой обмана пенсионных фондов и индейского племени на десятки миллионов долларов. Банковские записи, представленные по этому делу, приведшие к отставки Арчера в ноябре, показывают, что Rosemont Seneca Bohai LLC регулярно выплачивал Хантеру Байдену сумму в размере около 50 000 долларов за несколько месяцев.

При этом Амос Дж. Хохштайн, который работал с вице-президентом Джо Байденом по вопросам Украины в качестве координатора Госдепа по международным энергетическим вопросам, заявил, что поддержка администрацией Обамы преследования Злочевского противоречит любому предположению, что старший Байден пытается свергнуть Шокина чтобы защитить своего сына или мистера Злочевского.

"Я был почти на каждой отдельной встрече, которую вице-президент Байден проводил с президентом Порошенко, я был в каждой поездке, и я был на большинстве телефонных звонков, и никогда не было дискуссии о его сыне или "Бурисме". Ни одна из этих проблем никогда не возникала", - заявил Хохштайн.

Сам Хантер Байден заявил, что покидает "Буризму" по истечению срока полномочий "в политическом климате, где моя квалификация и работа подвергаются нападкам со стороны Руди Джулиани и его приспешников в прозрачных политических целях".

Джо и Хантер Байдены, фото: kontrakty.ua

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