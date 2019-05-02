Международная федерация журналистов обеспокоена враждой к СМИ в Украине. О том, что свобода слова в украинских СМИ и журналистика ухудшилась в последние годы, говорится в материале на сайте МФЖ, опубликованном под заголовком "Украина: давление на журналистов-расследователей во время избирательной кампании", сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

Отмечается, что в Украине фиксируется давление на журналистов-расследователей и оппозиционные телеканалы, атмосфера вражды к критическим голосам в медиа, высокий уровень физической агрессии в отношении журналистов. При этом происходит проникновение в медиа пропаганды и использование отдельных СМИ для распространения дискредитационных материалов. Так в МФЖ описывают ситуацию в Украине, ссылаясь на отчеты Национального союза журналистов Украины.

Нападения на журналистов начались в 2016 году, комментирует эксперт ГО "Информационная безопасность", партнер НСЖУ Татьяна Попова. Тогда сайт "Миротворец" опубликовал список, содержащий личные данные тысяч журналистов, которые работали в военной зоне Донбасс, в том числе и в зоне падения сбитого российской ракетой самолета МН-17. Все журналисты, которые исследовали авиа трагедию, получили название "пособников террористов" и "соучастников". Они сталкивались с постоянными атаками и травлей в социальных сетях, некоторые из них получали угрозы по электронной почте, другие - на мобильные телефоны.

Еще одной иллюстрацией вмешательства власти были нападения на оппозиционные СМИ во время выборов. Медиагруппа "1+1" страдала от постоянных претензий налоговых органов или Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Эта группа транслировала большую часть телевизионных программ на тот момент лидирующего кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Были также атаки и попытки заблокировать украинские телеканалы, связанные с союзником президента России Путина Виктора Медведчука. Результатом этого стало уменьшение критики президента Петра Порошенко на этих каналах.

Характерной была атмосфера враждебности к критике в СМИ и журналистам-расследователям, которые выявляли случаи коррупции в высших кругах власти. В частности, неоднократно дискредитировались антикоррупционные расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" (Радио "Свобода").

Журналисты, работавшие над этим проектом, подвергались преследованию и судебному давлению.

Аналогичная ситуация произошла и с информационным порталом Bihus.info, который за месяц до выборов раскрыл контрабанду вокруг военной техники из России, которая продается украинским вооруженным силам по завышенным ценам, привлекая тесных деловых партнеров президента Петра Порошенко. Журналистов, участвовавших в расследовании, обвиняли в манипуляциях правдой.

В то же время не все украинские СМИ придерживались честной редакционной политике. Некоторые из них опубликовали материалы, направленные на дискредитацию оппозиционных кандидатов на пост Президента Украины.

Отмечается, что накануне выборов 2019 года НСЖУ призвала ведущих украинских политиков подписать "Декларацию о защите свободы слова". В документе указывается, что претенденты на высшую должность в государстве обязуются, среди прочего: уважать свободу слова, не оказывать давления на журналистов и СМИ, не применять силу для преследования журналистов. Инициативу поддержали 13 кандидатов в президенты, в том числе лидер гонки - актер и телеведущий Владимир Зеленский.

"Наши усилия направлены на то, чтобы те, кто нападает на журналистов, получали должное наказание, и понимали, что защита свободы слова является приоритетом для новоизбранной власти", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Международная федерация журналистов включила Украину в список 7 стран, отчеты с которых используются в глобальной кампании по случаю Международного Дня свободы прессы (3 мая).

Напомним, что в НСЖУ потребовали освободить украинских журналистов и блоггеров, преследуемых Кремлем.

Также мы писали о том, что в НСЖУ призвали будущих нардепов прекратить травлю репортеров в Украине.