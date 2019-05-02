На мусорной свалке в Николаевской области в результате несчастного случая погиб девятилетний ребенок. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

О случившемся правоохранителям в среду вечером, 1 мая, сообщили сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. "Возле с. Весеннее на свалке твердых бытовых отходов мусором привалило ребенка, когда он вместе с матерью ковырялся в нем. От полученных травм мальчик скончался в больнице", - рассказали в полиции.

Фото: mk.npu.gov.ua

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что в Николаеве полицейские задержали кавказца, который отобрал у женщины мобильный на остановке.

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