В Одессе полицейские контролируют безопасность на Куликовом поле и Соборной площади, где 2 мая 2014 погибли десятки человек; территория проверена кинологами и взрывотехниками. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Фото: od.npu.gov.ua

"Сейчас взрывотехники и кинологи проверили территорию Куликова поля и Соборной площади. Установленные фильтрационные пункты, на прилегающих улицах ограничено движение транспорта", – говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в Одессе погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов.

Напомним, что в Одессе перед 2 мая вводят ограничения на въезд в город.

Также мы писали о том, что за порядком в Одессе 2 мая будут следить тысячи полицейских и установят фильтрационные пункты.