Президент США Дональд Трамп рассказал, что "много чего произойдет" на следующей неделе по ситуации в Венесуэле. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox Business.

Он пояснил, что США рассматривают все варианты разрешения кризиса. "Это просто ужасная ситуация. Мы рассматриваем все варианты. Мы хотим помочь людям. Много чего произойдет на следующей неделе, может быть и раньше", - заявил Трамп. Что именно лидер США подразумевал под этой фразой, он не уточнил.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

Напомним, что Помпео подтвердил, что США могут использовать армию в Венесуэле, если нужно.

Также читайте о том, что в Венесуэле попытка госпереворота переросла в уличные беспорядки.