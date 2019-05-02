С 1 мая в Ровно и Чернигове из-за задолженности потребителей прекратили подачу горячей воды в квартиры.

В частности, "Рівнетеплоенерго" в Facebook сообщает, что подача горячей воды в Ровно прекратили из-за ухудшения экономической ситуции на предприятии, а также из-за повышение цен на газ "Нафтогазом".

"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии из-за долгов за потребленные услуги, а также из-за неожиданного повышения цены на газ со стороны НАК "Нафтогаз" на 15% для теплоснабжающих предприятий с 1 мая, с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено", - сообщает предприятие.

Отмечаемся, что "возобновление горячего водоснабжения всего города произойдет при положительной динамике оплаты за полученные услуги, а также после переведения необходимого количества котельных на твердое топливо".

Фото: facebook.com

Кроме того, как пишет 0462.ua, половина города Чернигова осталась без горячей воды из-за того, что на май "Облтеплокоммунэнерго" не выделили газ. Причина, по которым тепловики остались без газа, – большая задолженность за предоставленные услуги со стороны черниговцев и черниговских предприятий.

В данный момент власти Чернигова изучают варианты подачи горячей воды в отключенные районы с другого поставщика тепловой энергии - ТЭЦ. Техническая возможность для этого существует.

Напомним, что с 1 мая Нафтогаз снизил цену на газ для населения Украины.

При этом "Страна" анализировала, что значит разрешение Кабмина "Нафтогазу" продавать газ дешевле, и как изменятся тарифы на тепло и горячую воду.

Также мы писали о том, что в тарифах на тепло с 1 мая станут учитывать сверхнормативные потери.