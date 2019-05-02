Сегодня исполняется пять лет одной из самых страшных трагедий в истории современной Украины.

2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов в ходе провокаций, которые повлекли за собой беспорядки и пожар, погибли 49 человек. Около 200 человек были ранены. Точку в расследовании так и не поставили.

В этот день одесситы и гости города традиционно будут чтить память жертв трагедии.

В городе максимально усилены меры безопасности - туда направили дополнительные силы полиции и Нацгвардии. Куликово поле, где на 16 часов запланирован траурный митинг, оцепят по "схеме Саакашвили".

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит в Одессе. На месте находится наш специальный корреспондент.

12.50 "Лично для меня действия и решительность новой власти в объективном расследовании и наказании виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов 2-го мая 2014 года, будет важным показателем настоящих изменений в стране. Одним из главных. Фактов и материалов для этого более чем достаточно", - пишет нардеп Михаил Добкин.

12.35 Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщил, что по событиям 2 мая в суд направлено три обвинительных акта.

"В уголовном производстве по трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 в отношении одного лица, признавшего вину в совершенном преступлении (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) вынесен обвинительный приговор. В суд направлены обвинительные акты по трем людям", - рассказал Яровой.

12.25 Видео, как Бойко приходил на Куликово поле почтить память жертв 2 мая.

12.15 Политолог Руслан Бортник уверен, что "и погибшие в Одессе, и погибшие на Майдане стали иконами для разных частей Украины — обоснованием и источником противостояния, взаимной агрессии и ненависти".

"Эти трагедии лежали в начале крайнего политического цикла потерь, войны и бедности. И только завершение честных и справедливых расследований этих преступлений будет означать его завершение, настоящее политическое восстановление Украины, начало реинтеграция потерянных территорий и людей", - считает Бортник.

12.05 На Куликово поле пришел глава "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. Его сопровождал экс-губернатор области Николай Скорик.

Пришедшие люди сразу же обступили политиков и попросили ускорить расследование трагедии.

"Я добьюсь, чтобы расследование было проведено. Добьюсь, чтобы все, кто причастен к этому убийству, были наказаны", - ответил собравшимся Бойко.

Фото: "Страна"

11.55 "Когда за 5 лет ужасающее массовое убийство граждан не расследовано и виновные не сидят в тюрьме...теперь уже вопрос не просто расследовать и посадить убийц, а рядом с ними посадить и тех, кто все эти годы, возглавляя правоохранительные органы и всякие следственные комиссии, ничего не расследовали. Неэффективное расследование дел об убийстве - нарушение статьи 2 Конвенции по правам человека (право на жизнь)", - пишет юрист Елена Ляшенко.

11.40 Видео, как люди проходят внутрь оцепления, чтобы почтить память жертв событий 2 мая.

11.30 Возле Куликова поля достаточно небольшое количество радикалов - гораздо меньше, чем тех, кто пришел почтить память заживо сожженных. Отличительных знаков на них практически нет, как нет и какой-либо национальной символики. Ходят "на разведку" в основном двойками-тройками. Конфликтов, к счастью, не происходит.

11.25 Блогер Евгений Хурсин считает, что именно 2 мая 2014 года "был дан старт полному безумию , нагнетанию ненависти, схожему с событиями в Руанде".

11.20 По периметру места сбора "Страна" заметила достаточное большое количество техники: броневички "Варта", автозаки, машины полиции и Нацгвардии. Кроме того, заметны и взрывотехники.

Фото: "Страна"

11.10 Спецкор "Страны" рассказал, что сейчас происходит в Одессе.

Приблизительно с 8:00 к Куликовому полю приходят одесситы, чтобы почтить память погибших и возложить цветы. Чтобы попасть к главному месту сбору, они проходят плотное оцепление, составленное из полицейских и нацгвардейцев. Кроме того, они должны пройти сквозь четыре импровизированных контрольно-пропускных пункта, на которых их проверяют металлоискателями. Внутри оцепления находится около 70 человек, но за всё время с утра прошло намного большее количество людей - одних меняют другие.

Фото: "Страна"

10.50 Экс-нардеп Елена Бондаренко: "Пепел сожженных требует справедливости, возмездия и памяти. Это нужно не мертвым - это нужно живым".

10.35 Заупокойное Богослужение по жертвам трагедии, погибших 2 мая.

10.30 Юрист Андрей Портнов уверен, что расследование событий 2 мая станет лучшим маркером работы новых правоохранителей.

10.20 Подразделения МВД готовы к обеспечению общественной безопасности 2 мая в Одессе, на усиленный режим несения службы привлекут около 2500 правоохранителей. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

"Конечно, мы ожидаем проведения большого количества массовых мероприятий. Некоторые деструктивные силы пытаются использовать их в свою пользу и раскатать ситуацию не только в Одессе, но и по всей стране. Задача правоохранителей этого не допустить", - сказал Яровой.

По его словам, все подразделения МВД готовы реагировать на любые провокации и вызовы.

10.15 Вспомнила о трагических событиях и экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Я верю, что придет время, и убийцы ОТВЕТЯТ за все свои преступления. Ответят и их соучастники из властных кабинетов. Ответят перед судом Божьим и судом человеческим. Зло не останется безнаказанным.

Оно бумерангом вернется к своим создателям. Бумерангом справедливости", - пишет Елена.

10.10 Взрывотехники и кинологи проверили территорию Куликова поля и Соборной площади. Установленные фильтрационные пункты, на прилегающих улицах ограничено движение транспорта, сообщает МВД Украины.

10.00 "Страна" вспоминает, что известно о трагедии в Одессе пять лет спустя. Наш материал читайте здесь.

09.35 Духовенство Одесской епархии совершило заупокойные богослужения на местах массовой гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе.