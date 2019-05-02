На Донбассе за прошедшие сутки противник 18 раз открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"1 мая вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения" - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды с 120 и 82 мм минометов - около населенного пункта Пески; трижды с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Красногоровка и Николаевка; восемь раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Невельское, Пищевик, Верхнеторецкое и Широкино; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Гранитное, Лебединское и Николаевка. Под обстрелами также оказались населенные пункты Южное и Станица Луганская.

Отмечается, что с начала текущих суток противник четыре раза обстрелял позиции ВСУ: дважды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Марьинки; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Павлополь.

Фото: facebook.com

Напомним, что во вторник, 1 мая, на Донбассе погиб украинский военный, еще один всушник ранен.

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