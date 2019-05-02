Сегодня, 2 мая, на большей части Украины, за исключением юга ожидаются дожди, днем температура поднимется до +20 градусов. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

На севере страны термометр покажет +14… +17 градусов днем и +5… +8 градусов ночью.

В восточной части температура воздуха составит +15… +18 днем, а ночью +8… +10.

В южных регионах Украины синоптики прогнозируют ясную теплую погоду без осадков. Температура воздуха днем составит +17… +19 градусов, а ночью +7… +11.

На западе страны в дневное время будет дождливая погода. Температура воздуха достигнет отметки +15… +20 днем, а ночью снизится до +4...+7.

В центре Украины тоже ожидаются осадки. Днем температура воздуха составит в среднем +17 градусов, а ночью упадет до +7...+9 градусов.

В Киеве сегодня ожидаются дожди. Столбик термометра днем покажет +15… +17 градусов, а ночью похолодает до +6...+8. Ветер западный 7-12 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что в Украину идет потепление и к выходным дождей станет меньше.

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