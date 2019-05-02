Результат от применения витаминных и биологически-активных добавок может быть не таким, как обещают производители, также могут быть побочные эффекты. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Десятилетние исследования показали, что особых побочных эффектов, как, например, увеличения смертности, от приема добавок нет. Но и особого смысла тоже. Масштабные рандомизированные клинические исследования показали, что большинство людей пьет витамины зря", - сообщила она.

Министр добавила, что не рекомендуется принимать добавки "на всякий случай". "Витамины и минералы будут выводиться почками, если мы потребляем их в избытке. Накапливаются, прежде всего, жирорастворимые витамины, а также В12, немного В9, С, железо, кальций, и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты", – говорится в сообщении.

Супрун акцентировала, что популярные представления о пользе витаминов в предотвращении болезней также явно преувеличены. "Витамины не уменьшают заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, инфарктами и инсультами, не предотвращают появление или развитие деменции", – подчеркнула глава Минздрава.

Также она предупредила о побочных эффектах. "Большинство людей, которые пьют БАДы, не осознают, что из-за чрезмерного приема добавок могут возникать побочные эффекты. Именно поэтому критически важно придерживаться дозировок, не принимать препараты наугад и консультироваться с врачом", – сообщила министр. Поэтому стоит узнать у врача, какая дозировка вам подойдет. Супрун рассказала, какие могут быть проблемы, процитировав журнал Annals of Internal Medicine:

Десятилетнее исследование 77 тысяч человек показало, что чрезмерный прием витаминов В6 и В12 увеличивает развитие рака легких у мужчин. Избыток кальция и витамина D потенциально увеличивает риск появления камней в почках. β-каротин, витамин Е, возможно, высокие дозы витамина А в добавках вредны.

Она перечислила, кому нужны добавки к пище:

беременным, особенно с многоплодной беременностью;

тем, у кого нарушено всасывание в желудочно-кишечном тракте (однако здесь лучше получать витамины не из таблеток, а, например, с помощью уколов);

тем, кто долго голодал или мало ел;

танцорам или спортсменам, соблюдающим диету при активных тренировках;

тем, кто исключил из рациона некоторые продукты (мясо, рыбу, углеводы и прочее);

тем, кто держит голодовку в знак протеста и выходит из нее.

"Ни одна добавка не способна заменить полноценный рацион. Именно пища значительно богаче и полезнее для организма, поэтому она должна быть первоисточником всех полезных веществ, - подытожила Супрун.

Скриншот: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что Супрун рассказала, как влияют на психическое здоровье лайки в социальных сетях.

Также глава Минздрава объяснила украинцам, как провести майские праздники здорового человека.