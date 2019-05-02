Каталонская "Барселона" разгромила на своем поле английский "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов - 3:0.

В первом тайме битвы на "Камп Ноу" Луис Суарес вывел хозяев вперед, забив свой первый мяч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в ворота своей бывшей команды. Гол уругвайца на 26-й минуте после передачи Альбы с левого фланга стал 500-м голом "Барселоны" в Лиге чемпионов.

Под занавес встречи на 75-й и 82-й минутах капитан "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль и сделал победу хозяев убедительной - 3:0.

Второй мяч аргентинца, забитый красивым ударом со штрафного, стал его 600 голом в футболке каталонского клуба.

Ответный матч сыграют 7 мая в Ливерпуле.

Напомним, в другом полуфинальном противостоянии "Аякс" победил в первом матче "Тоттенхэм" 1:0. Ответный поединок соперники сыграют 8 мая в Амстердаме.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.