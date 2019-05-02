В среду, 1 мая, в Киеве на улице О. Телиги сучилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что водитель, ехавший по улице О. Телиги в столице на автомобиле Renault не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в отбойник.

Как стало известно, происшествие случилось из-за скользкого дорожного полотна после дождя.

Данные о пострадавших в результате ДТП уточняются.

Фото: kyivoperativ.info

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