Появилось видео, как в Киеве водитель не справился с управлением и влетел в отбойник
В среду, 1 мая, в Киеве на улице О. Телиги сучилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Киев Оперативный.
Отмечается, что водитель, ехавший по улице О. Телиги в столице на автомобиле Renault не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в отбойник.
Как стало известно, происшествие случилось из-за скользкого дорожного полотна после дождя.
Данные о пострадавших в результате ДТП уточняются.
Фото: kyivoperativ.info
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