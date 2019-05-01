Необъяснимый поступок неизвестных преступников попал на камеры видеонаблюдения, установленные на улице Отто Шмидта в украинской столице.

Двое молодых людей ждут квартет сообщников, который идет по темной улице. У одного из них на плечах большая буква "А". Внезапно молодые люди замечают группу аистов, чьи фигурки установлены на клумбе за ограждением. Один из парней лезет через забор и долго пытается выломать фигуру птицы из клумбы.

Сообщники устали ждать и ушли, но один из них решает помочь неловкому коллеге и вместе парни все-таки извлекают фигуру самого крупного аиста и убегают с ним в темноту, оставив двух других птиц на клумбе.

"А этим мерзким созданиям очень мешали аисты на клумбе, что на Отто Шмидта (Татарка). И до этого они еще где-то украли букву "А". Ну, забавы у них таки. Так им хочется. Интересно, слышали ли они что-то про теорию разбитых окон?", говорится в сообщении.

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