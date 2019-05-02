Мужчину больше года насильно удерживали в арендованном доме в Киевской области, требуя от него передачи имущества. Правоохранители расследуют уголовное производство по факту незаконного лишения свободы и вымогательства. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что в Подольское управления полиции обратился 47-летний мужчина и сообщил, что в течение длительного времени его удерживали в доме против воли, угрожали пистолетом, били и отобрали документы на квартиру. В конце концов ему удавалось несколько раз убежать, но злоумышленники его находили.

Подобные ситуации с похищением киевлянина продолжались с февраля прошлого года по март 2019 года. В результате проверки полученной информации установлено, что в начале 2018 года потерпевший получил в наследство квартиру на улице Сырецкой.

Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко рассказал, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства преступления и место, откуда похитили мужчину. Его насильно посадили в автомобиль и повезли в неизвестном направлении. Для того, чтобы установить движение направлении и модель автомобиля, на котором увезли киевлянина, работники полиции изучали записи уличных камер видеонаблюдения, которые установлены в Киеве в рамках программы "Безопасная столица".

"Во время санкционированного обыска в частном доме, где удерживали заложника, были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, два пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета и порошкообразным веществом белого цвета, документы, орудия для нанесения телесных повреждений: молотки, специально оснащенные палки, ножи и боевые патроны", — отметил Владислав Ищенко.

Правоохранители доказали причастность семейной пары к совершению преступления. Их задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались жители Киевской области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины, продолжаются мероприятия для установления всех фигурантов и их причастности к совершению аналогичных преступлений.

Тажке сообщается, что следователи Подольского управления полиции объявили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Видео: YouTube/поліція Києва

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