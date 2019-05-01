Пьяный мужчина бросился с ножом на полицейского в одном из дворов на проспекте Лесном в столице и ранил служителя Фемиды.

Об этом сообщает портал "Киев Оперативный".

"Прямо сейчас на Лесном проспекте, 13, ехал бухой чувачок. Его удивительную манеру вождения заметили полицейские, который начали преследовать "синяка". Пьяный остановился, начал говорить. Все было более или менее нормально, пока водитель не достал нож и не нанес ранение правоохранителю", говорится в сообщении.

По одной из версий пьяный человек вел автомобиль и когда понял, что его догоняют копы, заехал во двор, где припарковал авто, и вышел из него с ножом.

Позже на том же портале появилась иная версия происшествия, согласно которой нетрезвый человек с ножом в руках шел по двору, где его попытался успокоить сосед, работавший в правоохоранительных органах. Между мужчинами началась словесная перепалка, которая переросла в драку, в которой пьяный и ударил ножом полицейского.

Ранее "Страна" сообщала, что пойманный полицией "закладчик" рассказал, как прячет наркотики и сколько получает, а также о том, что патрульные нашли под Киевом девушку в розовом платье и туфлях, которая брела домой посреди ночи. Фото ✎