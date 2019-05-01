Реальное общение и близость с людьми офлайн имеет больше преимуществ, чем виртуальное взаимодействие. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, комментируя намерение Instagram скрывать лайки под постами ради психического здоровья пользователей.

"В последнее время эксперты много говорят о вреде социальных сетей для здоровья. К примеру, о том, что они делают людей более одинокими. Исследования указывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, порой наоборот влияет на чувство одиночества в реальной жизни", - говорится в сообщении.

Как напомнила Супрун, существует множество исследований, подтверждающих отрицательные эффекты от чрезмерного пользования соцсетями: дополнительный стресс, повышение ощущения тревоги, ухудшение настроения и даже депрессии. К негативным последствиям относят и развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна.

Итак, относительно количества лайков под фото и их влияния на наше психическое здоровье, Супрун делится такими соображениями:

Получить лайк - один из весомых мотиваторов любой деятельности во многих соцсетях. Лайки являются основной причиной, почему люди размещают публикации. Впрочем, не только. Много людей ищут ощущение поддержки, когда публикуют что-то в социальных сетях.

Некоторые исследования показали, что инвестиция во взаимоотношения в виде того же лайка увеличивает ощущение поддержки. Такие проявления внимания наиболее эффективны, когда адресованы нам от близких нам людей.

В одном из опросов среди подростков Instagram признан платформой, оказывающей наибольшее негативное влияние на психическое здоровье. Несмотря на то, что респонденты указали, что здесь они имеют достаточно пространства для самовыражения и самоидентификации, они считают, что эта социальная сеть связана с высоким уровнем тревоги, депрессии, запугиванием и страхом упущенных возможностей (ощущением, что нужно всегда оставаться на связи, чтобы ничего не пропустить и что-то не случилось без вашего участия). В том числе они достаточно много озабочены тем, сколько лайков получат их фото.

Фото в этой социальной сети могут создавать нереалистичные ожидания по поводу своего внешнего вида и способствовать низкой самооценке. Именно Instagram, где персональные фотографии занимают центральное место среди контента, сильно влияет на появление таких ощущений.

Ученые также отмечают, что такие "вознаграждения" как лайк или комментарий стимулируют выработку дофамина, как и другие приятные для нас вещи. Впрочем, в социальных сетях мы получаем как положительные, так и отрицательные "вознаграждения", что, безусловно, будет иметь влияние на психическое здоровье.

"С сегодняшним развитием технологий трудно спрогнозировать, как изменится жизнь людей из-за небольших интервенций. Но в отношении психического здоровья можно утверждать уверенно - общение в реальной жизни, поддержка и ощущение близости офлайн, имеют гораздо больше преимуществ", - заключает Ульяна Супрун.

И.о. министра здравоохранения добавляет: "Помните, иногда важно и полезно быть вне зоны досягаемости. Поэтому старайтесь балансировать время, которое вы проводите в социальных сетях и телефонах".

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

Ранее сообщалось, что Супрун объяснила украинцам, как провести майские праздники здорового человека.

Также мы писали, что Супрун призвала украинцев прививаться от бешенства.