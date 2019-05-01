Супрун рассказала, как влияют на психическое здоровье лайки в социальных сетях
Реальное общение и близость с людьми офлайн имеет больше преимуществ, чем виртуальное взаимодействие. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, комментируя намерение Instagram скрывать лайки под постами ради психического здоровья пользователей.
"В последнее время эксперты много говорят о вреде социальных сетей для здоровья. К примеру, о том, что они делают людей более одинокими. Исследования указывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться, порой наоборот влияет на чувство одиночества в реальной жизни", - говорится в сообщении.
Как напомнила Супрун, существует множество исследований, подтверждающих отрицательные эффекты от чрезмерного пользования соцсетями: дополнительный стресс, повышение ощущения тревоги, ухудшение настроения и даже депрессии. К негативным последствиям относят и развитие зависимости, снижение самооценки и нарушения сна.
Итак, относительно количества лайков под фото и их влияния на наше психическое здоровье, Супрун делится такими соображениями:
- Получить лайк - один из весомых мотиваторов любой деятельности во многих соцсетях. Лайки являются основной причиной, почему люди размещают публикации. Впрочем, не только. Много людей ищут ощущение поддержки, когда публикуют что-то в социальных сетях.
- Некоторые исследования показали, что инвестиция во взаимоотношения в виде того же лайка увеличивает ощущение поддержки. Такие проявления внимания наиболее эффективны, когда адресованы нам от близких нам людей.
- В одном из опросов среди подростков Instagram признан платформой, оказывающей наибольшее негативное влияние на психическое здоровье. Несмотря на то, что респонденты указали, что здесь они имеют достаточно пространства для самовыражения и самоидентификации, они считают, что эта социальная сеть связана с высоким уровнем тревоги, депрессии, запугиванием и страхом упущенных возможностей (ощущением, что нужно всегда оставаться на связи, чтобы ничего не пропустить и что-то не случилось без вашего участия). В том числе они достаточно много озабочены тем, сколько лайков получат их фото.
- Фото в этой социальной сети могут создавать нереалистичные ожидания по поводу своего внешнего вида и способствовать низкой самооценке. Именно Instagram, где персональные фотографии занимают центральное место среди контента, сильно влияет на появление таких ощущений.
- Ученые также отмечают, что такие "вознаграждения" как лайк или комментарий стимулируют выработку дофамина, как и другие приятные для нас вещи. Впрочем, в социальных сетях мы получаем как положительные, так и отрицательные "вознаграждения", что, безусловно, будет иметь влияние на психическое здоровье.
"С сегодняшним развитием технологий трудно спрогнозировать, как изменится жизнь людей из-за небольших интервенций. Но в отношении психического здоровья можно утверждать уверенно - общение в реальной жизни, поддержка и ощущение близости офлайн, имеют гораздо больше преимуществ", - заключает Ульяна Супрун.
И.о. министра здравоохранения добавляет: "Помните, иногда важно и полезно быть вне зоны досягаемости. Поэтому старайтесь балансировать время, которое вы проводите в социальных сетях и телефонах".
Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун
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