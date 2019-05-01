С начала 2019 года в Украине корью заболели почти 44 тысячи человек, 16 - умерли от осложнений после инфекции.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ Украины.

"С начала года (с 28 декабря 2018 г. до 25 апреля 2019 г.) корью заболело 43 783 человека - 20 359 взрослых и 23 424 ребенка. От осложнений кори умерло 16 человек. На отчетной неделе от осложнений кори умер 12-летний ребенок, который не мог быть привит из-за противопоказаний к вакцине. Защитить таких людей можно только коллективным иммунитетом. Всего с начала вспышки корью заболело более 100 тыс. человек, 37 из которых скончались", - говорится в сообщении.

С 18 до 25 апреля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской обл. (311 больных: 227 взрослых и 84 ребенка), г. Киев (229 больных: 111 взрослых и 118 детей), Тернопольской (206: 73 взрослых и 133 ребенка), Хмельницкой (191: 96 взрослых и 95 детей), Киевской (165: 84 взрослых и 81 ребенок) областях. Данные по заболеваемости корью в каждом из регионов с начала года по состоянию на 25 апреля 2019 г. можно увидеть по ссылке.

"Минздрав Украины совместно с местными властями продолжает специальные меры, чтобы остановить вспышку кори в стране. В ближайшие дни подобная спецоперация начнется в Хмельницкой области, где еженедельно растет количество новых случаев болезни", - добавили в сообщении.

Как известно, в течение первого квартала спецоперация для повышения уровня вакцинации и преодоления кори проходила во Львовский области. В результате 90% детей региона имеют защиту от кори, и Львовщина больше не лидер среди областей с самыми высокими показателями заболеваемости корью.

Для надежной защиты от болезни все дети должны вовремя получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори.

Вакцинироваться по календарю и наверстать пропущенные прививки могут безвозмездно все дети до 18 лет (даже те, которые имеют фальшивую справку о прививке, но на самом деле не были вакцинированы), а также взрослые из групп риска - военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики.

Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 18 апреля в Украине было 979 127 доз.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина попала в топ-3 мира с самой высокой заболеваемостью корью. Ранее в ВОЗ признались, что фактические цифры могут быть гораздо выше. В мире документируется лишь один из десяти случаев болезни.

Напомним, что в Харькове в университете им. Каразина вспыхнула корь - заболели сразу 26 студентов.