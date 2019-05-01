В населенном пункте Святопетровское Киево-Святошинского района 26-летний мужчина совершил нападение на кассира ночного магазина. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.

Отмечается, что мужчина проник в ночной магазин и напал на продавщицу. После череды избиений он забрал 1000 гривен из кассы и скрылся.

Как сообщили правоохранители, пострадавшая вызвала полицию и уже через 30 минут преступник был пойман патрульной группой. Им оказался ранее судимый житель Черкасской области, который признался в содеянном.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Видео: YouTube/Поліція Київщини

Ранее сообщалось, что первокурсник из Нигерии устроил разбойное нападение на магазин в Харькове.

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