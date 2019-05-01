В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины решительно осудили решение Кремля об упрощенном порядке предоставления гражданства России - гражданам Украины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

"Обнародованный сегодня указ президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года №187 "Относительно отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", как и все предыдущие и возможные будущие нормативно-правовые акты РФ, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства в противоправный способ, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной", - отмечается в заявлении.

Особо цинична задекларированная цель этих решений – "защита прав и свобод человека и гражданина", говорится в сообщении.

В связи с этим МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия.

"Украина оставляет за собой право на принятие эффективных мер для защиты национальной безопасности, законных прав и интересов украинских граждан в соответствии с международным правом и законодательством Украины", - подчеркивают в МИД.

Отмечается, что украинская сторона продолжит активную работу с международными партнерами над усилением консолидированного санкционного давления на кремлевский режим. Зарубежным дипломатическим учреждениям Украины поручено безотлагательно информировать иностранные столицы о "паспортной агрессии" России.

"Ожидаем от наших международных партнеров ужесточения санкций против кремлевского режима", - говорится в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, кто подпадает под новый указ Путина об упрощенном получении гражданства, а также о том, что президент России разрешил выдавать гражданство РФ тем, кто получил "паспорта ДНР-ЛНР".