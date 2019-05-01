Во вторник, 20 апреля, около 2 часов ночи на 26 км автодороги Киев - Одесса сотрудники патрульной полиции Белой Церкви обнаружили несовершеннолетнюю девушку в одном летнем платье и туфлях. Об этом сообщает пресс-служба белоцерковской патрульной полиции в Facebook.

Отмечается, что во время общения девушка сообщила, что отдыхала в Киеве, но поругалась с друзьями, после чего решила отправится домой пешком.

Патрульные доставили 17-летнюю девушку по месту жительства и передали матери согласно ст. 41 ЗУ "О Национальной полиции".

Фото: Facebook/Патрульна поліція Білої Церкви

Фото: Facebook/Патрульна поліція Білої Церкви

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской в ДТП погибла патрульная, ее ребенок в реанимации.

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