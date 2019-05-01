Сотрудники полиции Киева задержали злоумышленника, который раскладывал на улице "закладки" с метадоном, что вызвало подозрения у правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что изъятые наркотики были отправлены на экспертизу, а за содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе, во время отработки территории Святошинского района участковые офицеры полиции на проспекте Палладина заметили юношу, который что-то прятал в разных местах. При разговоре с полицейскими парень признался, что делает "закладки" - и сам отдал правоохранителям наркотики.

Старший следователь Святошинского управления полиции Игорь Бень рассказал, что правонарушителем оказался житель Черкасской области, 1999 года рождения:

"По словам задержанного, наркотики он получал от поставщиков, которые оставляли их в условленном месте. В дальнейшем парень раскладывал "закладки" и отправлял фото с координатами местонахождения наркотиков потенциальным клиентам. За одну такую "закладку" он получал 20 гривен".

Изъятые наркотические вещества направили на экспертное исследование. Сейчас полицейские проверяют происхождение изъятого, а также устанавливают организатора и других участников преступной схемы.

"Уголовное производство начато по части первой статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы", - добавил правоохранитель.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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