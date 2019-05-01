Днем, 28 апреля, на спецлинию полиции в Киеве поступил вызов о том, что 63-летняя женщина находится в квартире на улице Радужной и длительное время не выходит на связь. Как сообщила заявительница, скорее всего, ей стало плохо, так как они договаривались о встрече, но подруга не отвечает на звонки. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Facebook.

"Дверь в указанную квартиру никто не открывал. Она была закрыта изнутри. Поскольку существовала угроза жизни и здоровью человека, действовать нужно было немедленно, поэтому совместно с напарником мы взялись ее выбивать. Было не легко, но несколько минут и дверь удалось открыть. Да, мы брали на себя большую ответственность, поскольку это чужое жилище. Однако, когда на кону человеческая жизнь, принимать решение приходится вдвое быстрее", - рассказывает патрульный Владислав Варуха

Отмечается, что попав в квартиру, патрульные увидели на диване лежащую, почти неподвижную женщину. Она едва разговаривала и не могла пошевелиться.

Инспекторы немедленно вызвали скорую. Врачи госпитализировали женщину в больницу с диагнозом инсульт.

Видео: Facebook/Патрульна поліція України

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской в ДТП погибла патрульная, ее ребенок в реанимации.

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