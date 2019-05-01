Гражданам, деятельность которых связана с опасностью заразиться бешенством, следует пройти вакцинацию. Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Сделайте профилактическую прививку, если ваша работа связана с риском заражения, в частности, если вы работаете ветеринаром, егерем, лесником, в лабораториях, работающих с животными", – подчеркнула она.

По словам Супрун, вакцинация применяется и в профилактических целях, и после укуса.

"Антирабические вакцины применяют для первичной иммунизации людей, которые были в контакте или были укушены бешеными, подозреваемыми в бешенстве или неизвестными животными. Также антирабической вакциной проводят профилактическую иммунизацию людям, работа которых связана с риском заражения: сотрудникам лабораторий, работающих с уличным вирусом бешенства, ветеринарам, охотникам, лесникам и другим", – написала она.

По данным и.о. министра, партия из 15 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства отправлена в регионы Украины. Всего закуплено 93 тыс. доз.

"Антирабическая вакцина, предназначенная для профилактики и лечения бешенства у детей и взрослых, закуплена и доставлена агентством Crown Agents in Ukraine за средства государственного бюджета. Следующие партии вакцин будут доставлены в течение года", – отметила Супрун.

Она подчеркнула, что в 99% случаев людям вирус бешенства передают собаки.

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Ранее сообщалось, что Супрун призвала украинцев не пускать младенцев к гаджетам, чтобы они больше двигались.

Также мы писали, что Супрун рассказала, как стать счастливым без наркотиков и денег.