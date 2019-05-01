Появились подробности пожара в приюте для котов в Киеве, во время которого спасатели спасли 30 животных. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что 29 апреля в 12:28 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступила информация о пожаре в административном здании на ул. Свитлицкого в Подольском районе столицы.

К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту вызова, огнеборцы установили, что возгорание произошло на 1-этаже 2-этажного административного здания в помещении, где был расположен приют для котов. 

Как сообщается, пожар огнеборцам удалось локализовать в 12:47, а в 12:59 – ликвидировать. Удалось спасти 30 кошек, но 5 животных все же погибли. 

По данным ведомства, на месте происшествия были задействованы 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 15 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

В результате пожара сгорели личные вещи и клетки для животных. Причина возникновения пожара выясняется.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что украинские спасатели подсчитали, сколько людей погибло на пожарах на прошлой неделе.

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