Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны страны Гэвина Уильямсона, который был назначен на эту должность 2 ноября 2017 года.

Новым министром обороны Британии назначена бывшая министр международного развития 46-летняя Пенни Мордонт, которая служила в звании младшего лейтенанта Королевского флота Великобритании.

11 мая 2015 года Кэмерон сформировал первый за 18 лет полностью консервативный кабинет, и Пенни Мордонт стала первой в британской истории женщиной на посту младшего министра Вооружённых сил.

Она числится резервистом военно-морского флота Великобритании в звании младшего лейтенанта (береговое резервное подразделение HMS King Alfred на базе ВМС в Портсмуте).

В июле 2016 года Тереза Мэй сформировала своё правительство, в котором Мордонт стала младшим министром по делам лиц с ограниченными возможностями в Министерстве труда и пенсий.

9 ноября 2017 года после вынужденной отставки Прити Пател назначена министром международного развития во втором кабинете Мэй.

Мордонт находится в фактическом браке с директором ИТ-компании Ианом Лайоном.

По данным представителя Даунинг-стрит, на заявление которого ссылается канал Sky News, решение об отставке Уильямсона британский премьер приняла в связи с утратой доверия.

"Тереза Мэй потеряла доверие к его способности служить", - передает канал со ссылкой на представителя правительства.

По данным Sky News, увольнение Уильямсона связано с утечкой информации после заседания Совета национальной безопасности Великобритании на прошлой неделе. На этой встрече было принято решение о том, что Лондон разрешит китайской компании Huawei помочь Британии с разработкой сети 5G.

После этого инцидента было запущено внутреннее расследование. По словам представителя Даунинг-стрит, Уильямсон был уволен из-за несанкционированного раскрытия информации.

Ранее "Страна" сообщала, что министр обороны Великобритании озвучил прессе информацию, полученную от разведки США, а также о том, что министр обороны Британии угрожает премьеру Мэй отставкой.