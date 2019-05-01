Появилось видео, как в киевском метро перед прибытием поезда спасли мужчину, который упал на рельсы
В киевском метро на станции "Золотые ворота" мужчина упал вниз на рельсы с платформы. Видеозапись случившегося публикует Киев Оперативный в своем Facebook.
После падения мужчина лежал животом на рельсах, не шевелился и не подавал никаких признаков жизни. При этом в этот момент к станции приближался поезд.
К счастью, мужчину успели спасти неравнодушные пассажиры, которые не растерялись и вытащили его обратно на платформу. При этом мужчина все еще был без сознания.
По какой причине пострадавший упал на рельсы в метро и в каком он находится состоянии в данный момент, пока не известно.
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