В киевском метро на станции "Золотые ворота" мужчина упал вниз на рельсы с платформы. Видеозапись случившегося публикует Киев Оперативный в своем Facebook.

После падения мужчина лежал животом на рельсах, не шевелился и не подавал никаких признаков жизни. При этом в этот момент к станции приближался поезд.

К счастью, мужчину успели спасти неравнодушные пассажиры, которые не растерялись и вытащили его обратно на платформу. При этом мужчина все еще был без сознания.

По какой причине пострадавший упал на рельсы в метро и в каком он находится состоянии в данный момент, пока не известно.

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