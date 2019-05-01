Америка будет готова использовать армию в разрешении кризиса в Венесуэле, если это будет необходимо. Об этом заявил глава Госдепа США Майк Помпео.

"Военная операция возможна. Если это потребуется, то США сделает это", - сказал госсекретарь в среду в интервью Fox Business Network.

Также он добавил, что в администрации США предпочли бы увидеть мирное решение проблемы.

Данное заявление Помпео сделал через дено после того, как в Венесуэле прошли массовые протестные акции против президента страны Николаса Мадуро. Ожидается, что оппозиция продолжит проводить демонстрации в среду.

Ранее сообщалось, что в США заявили, что Мадуро хотел убежать из Венесуэлы на самолете, но его отговорили русские. В России это отрицают.

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