Глава США Дональд Трамп заявил, что его предшественник на посту президента Барак Обама игнорировал проблемы вмешательства России в процесс американских выборов.

"Почему президент Обама ничего не предпринял в отношении России, когда в сентябре (2016 года - Прим. Ред.) был проинформирован ФБР - до ноябрьских выборов? Он ничего не предпринял, да и не собирался предпринимать", - написал он в Twitter в среду.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

В прошлом месяце в США был опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором отмечалось, что предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с РФ до выборов 2016 года. Однако спецпрокурор отметил, что собрал достаточно сведений, подтверждающий, что РФ действительно пыталась повлиять на выборы в США. Российская сторона эти обвинения отвергает.

Ранее сообщалось, что Россия ответила на доклад Мюллера о вмешательстве в выборы президента США своим расследованием о фейках.