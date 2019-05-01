В среду, 1 мая, синоптик Наталья Диденко рассказала, почему циклонам дают разные имена. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, практика давать имена зародилась в середине 50-х годов прошлого века в свободном университете Бердина.

"С 2002 года каждый может подать заявку на конкретную букву и потом выкупить имя на эту букву для циклона или антициклона. Для циклона - 199 евро, для антициклона - 299 евро. Плюс обязательно налоги!", - пишет синоптик.

Как он отметила, такая разница в цене из-за того, что продолжительность "жизни" циклона намного меньше, чем у антициклона, который может жить неделю и больше.

Также Диденко отметила, что существуют определенные требования к именам, чтобы их можно было легко узнать и они были в государственном реестре. "Например, Даздраперма или Душистый цветок не пойдет. И двойные имена также нельзя.", - уточнила синоптик.

"Чтобы никому не было обидно, сейчас в парные годы циклонам дают имена женские, антициклонам - мужские.

В нечетные годы - циклоны только с мужским именем (например, вот сегодняшний Валентин), а антициклоны имеют женские имена", - пояснила Диденко.

По ее словам, заявки на следующий год формируются накануне осенью и к концу года практически все разобраны. Понятно, что некоторые буквы более популярные и применяемые, поэтому и разбираются быстрее, а, например, Z, Q, X, имеют легкий доступ к покупке.

Также владельцу конкретного циклона или антициклона присылают сертификат, где полностью описывают историю и "жизнь" его атмосферного образования.



В конце метеоролог подчеркнула, что эти средства, полученные от "крестных" циклонов и антициклонов идут на обеспечение и развитие Берлинского метеоцентра.

"И я надеюсь, что и в Украине придет в какую-то светлую университетскую голову внедрить такую идею для поддержки наших метеослужб. Когда родные Галины, Василии, Николаи, Натальи, Оксаны, Дарьи, Андреи, Сергеи, Веры, Екатерины и многие другие присоединятся к благородному делу развития и поддержки украинской науки", - подытожила синоптик.

Скриншот: Facebook/Наталья Диденко

Ранее сообщалось, что синоптики предупреждают, что с понедельника в Украину придут дожди и похолодание.

Также мы писали, что синоптик обещает дожди и облачную погоду в первый понедельник после Пасхи.