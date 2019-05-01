Компания "Нафтогаз" с 1 мая 2019 года снизила цены на газ для населения почти на 300 гривен за 1 тысячу кубических метров.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает Интерфакс-Украина.

"По поручению Кабинета министров Украины (КМУ) НАК "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой подход и такой уровень цены были согласованы на совещании с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

По этому механизму, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19 октября 2018 года, цена для населения в соответствии снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенный правительством уровень, то цена для населения останется на этом уровне.

Ранее сообщалось, что в мае Нафтогаз повысит цену на газ для промышленных потребителей.

Также мы писали, что в "Нафтогазе" заявили, что снизить цену на газ для населения невозможно из-за спецобязательств.