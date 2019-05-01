Сегодня, 1 мая, в Одессе вводится контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств, за порядком в городе 2 мая будут следить тысячи полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы.

"Завтра с 9:00 начинается усиленное патрулирование центральных улиц города, временно там ограничат движение. А все колонны участников массовых акций будут сопровождать подразделения полиции диалога", - говорится в сообщении. Заместитель главы МВД Сергей Яровой также отметил, что на всех локациях будут работать фильтрационные пункты и кинологи. "Призываем не приносить запрещенные предметы и символику" – подытожил Яровой.

Кроме этого, в местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации - так называемая полиция диалога. "Эти полицейские не будут применять никаких мер принуждения, ведь их основные задачи - это налаживание взаимодействия полиции и населения и предупреждения любых конфликтных ситуаций во время массовых мероприятий. Они будут разъяснять гражданам их права и обязанности, а также действующее законодательство Украины и последствия его нарушения", - рассказали в областной полиции.

В целях недопущения нарушений общественного порядка на Куликовом поле и Соборной площади будут введены временные ограничения. "Вход в указанные места будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты. Также в этих районах будут действовать ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 мая в Одессе на Куликовом поле и в его окрестностях будет введен "специальный режим посещения". Вход на поле будет осуществляться только через фильтрационные пункты, расположенные у входа на площадь со стороны конечной 17 и 18 трамваев.

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