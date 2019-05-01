Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун приготовила несколько полезных советов для украинцев о том, как провести выходные дни с безопасностью для своего здоровья. По словам главного медика страны в Facebook, ее советы помогут не испортить себе выходные последствиями переедания и чрезмерного употребления алкоголя.

"В праздничные дни всем хочется хорошо отдохнуть. Чтобы ваши выходные оставили только приятные впечатления, мы подготовили полезную подборку как провести их безопасно", — пишет она.

Супрун справедливо замечает, что на выходных большинство людей потребляют много вкусной, но не очень полезной пищи. Как следствие — возможно переедание, ощущение тяжести и изжога. Чтобы уберечься от этого она советует:

Пить достаточное количество воды. Это ускоряет прохождение остатков продуктов пищеварения через пищеварительную систему.

Есть больше клетчатки. Такая пища значительно улучшает пищеварение.

Потреблять меньше жирной пищи. Она труднее переваривается, поэтому могут возникнуть боли в желудке или изжога.

"Старайтесь отказаться или снизить до минимума количество жирных жареных блюд. Зато ешьте больше нежирного мяса и рыбы", — советует Супрун.

В случае переедания медик не советует принимать ферментные препараты — они не спасут от последствий переедания. Универсальным советом в случае переедания, по ее мнению, должно быть "есть меньше (какими бы вкусными ни были куличики) и не полагаться на силу таблеток".

Также глава ведомства озвучила весьма строгие рекомендации к употреблению алкоголя:

Помните — безопасной дозы не существует!

Если вы решили употреблять алкоголь, делайте это сознательно: не надо закусывать без меры — это не спасет от опьянения.

От опьянения также не спасет и активированный уголь. Это происходит потому, что алкоголь очень быстро всасывается в желудке, и вообще уголь его адсорбирует. Поэтому заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно.

Если решили все-таки выпить алкоголь — лучше выбирайте красное вино. В нем, в отличие от коктейлей или крепких напитков, есть хоть что-то полезное.

Не забывайте о воде. Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может "сушить". Чтобы избежать дегидратации — алкоголь следует запивать водой.

Если вы все же выпили что-нибудь крепкое, ни в коем случае не садитесь за руль! Любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повышает риски попасть в аварию.

Тем, кто собирается на природу, Ульяна Супрун настойчиво рекомендует помнить о клещах и змеях, а также об опасности испорченных продуктов, палящих лучей солнца и губительном воздействии огня в костре.

Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Ранее Супрун призвала украинцев не пускать младенцев к гаджетам, чтобы они больше двигались.

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