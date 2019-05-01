Супрун объяснила украинцам, как провести майские праздники здорового человека
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун приготовила несколько полезных советов для украинцев о том, как провести выходные дни с безопасностью для своего здоровья. По словам главного медика страны в Facebook, ее советы помогут не испортить себе выходные последствиями переедания и чрезмерного употребления алкоголя.
"В праздничные дни всем хочется хорошо отдохнуть. Чтобы ваши выходные оставили только приятные впечатления, мы подготовили полезную подборку как провести их безопасно", — пишет она.
Супрун справедливо замечает, что на выходных большинство людей потребляют много вкусной, но не очень полезной пищи. Как следствие — возможно переедание, ощущение тяжести и изжога. Чтобы уберечься от этого она советует:
- Пить достаточное количество воды. Это ускоряет прохождение остатков продуктов пищеварения через пищеварительную систему.
- Есть больше клетчатки. Такая пища значительно улучшает пищеварение.
- Потреблять меньше жирной пищи. Она труднее переваривается, поэтому могут возникнуть боли в желудке или изжога.
"Старайтесь отказаться или снизить до минимума количество жирных жареных блюд. Зато ешьте больше нежирного мяса и рыбы", — советует Супрун.
В случае переедания медик не советует принимать ферментные препараты — они не спасут от последствий переедания. Универсальным советом в случае переедания, по ее мнению, должно быть "есть меньше (какими бы вкусными ни были куличики) и не полагаться на силу таблеток".
Также глава ведомства озвучила весьма строгие рекомендации к употреблению алкоголя:
- Помните — безопасной дозы не существует!
- Если вы решили употреблять алкоголь, делайте это сознательно: не надо закусывать без меры — это не спасет от опьянения.
- От опьянения также не спасет и активированный уголь. Это происходит потому, что алкоголь очень быстро всасывается в желудке, и вообще уголь его адсорбирует. Поэтому заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно.
- Если решили все-таки выпить алкоголь — лучше выбирайте красное вино. В нем, в отличие от коктейлей или крепких напитков, есть хоть что-то полезное.
- Не забывайте о воде. Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может "сушить". Чтобы избежать дегидратации — алкоголь следует запивать водой.
- Если вы все же выпили что-нибудь крепкое, ни в коем случае не садитесь за руль! Любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повышает риски попасть в аварию.
Тем, кто собирается на природу, Ульяна Супрун настойчиво рекомендует помнить о клещах и змеях, а также об опасности испорченных продуктов, палящих лучей солнца и губительном воздействии огня в костре.
Фото: Facebook/Ульяна Супрун
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