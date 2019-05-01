У вратаря "Порту" Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки. Об этом сообщает As со ссылкой на Maisfutebol.

Испанский голкипер был госпитализирован, в настоящее время он в сознании, его жизни ничего не угрожает. Сообщается, что футболисту стало плохо на тренировочном занятии. Он почувствовал острую боль в груди. В текущем сезоне он больше не сыграет.

Касильясу потребовалось небольшое хирургическое вмешательство – катетеризация.

Напомним, что Касильясу, который выступает за "Порту" с 2015 года после перехода из "Реала", 20 мая исполнится 38 лет. Его контракт с португальской командой рассчитан еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Икер провел в чемпионате Португалии 31 матч (пропустил 19 мячей). В Лиге чемпионов он принял участие в 10 матчах (15 пропущенных мячей) и помог "Порту" дойти до 1/4 финала.

Как сообщала "Страна", в 1/4 Лиги чемпионов Ливерпуль разобрался с Порту, а "шпоры" одолели Манчестер Сити.

Напомним, Касильяс вошел в рейтинг лучших футболистов чемпионатов по версии ресурса Bleacher Report.

Ранее "Страна" публиковала десятку лучших бомбардиров после первого тура весенней части чемпионата Украины по футболу.