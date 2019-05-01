В среду, 1 мая, глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич заявил, что "Шахтер" может одержать победу в чемпионате Украины и Кубке страны. Об этом он рассказал в интервью изданию "Сегодня".

Отвечая на вопрос журналистов о том, что если "Шахтер" выиграет чемпионат и Кубок Украины, и обойдет по количеству трофеев "Динамо", став самым титулованным клубом Украины, насколько такая мотивация может добавлять сил игрокам "Шахтера" в матчах, которые остались, Маркевич сказал: "А кто у нас может выиграть чемпионат, кроме "Шахтера"? Здесь ничего удивительного нет. Сейчас у нас клубы едва дышат, "Динамо" – это уже не то "Динамо", что было. То, что "Шахтер" выиграет чемпионат, было ясно еще до начала сезона. А то, что "Шахтер" станет самым титулованным – наверное, это правильно".

Также глава ФФУ отметил, что в команду продолжают вкладываться.

"Потому что в эту команду много вкладывают и даже сейчас, когда "Шахтер" играет не в Донецке, а в Харькове, все равно продолжают вкладывать в команду. Сегодня у "Шахтера" нет конкурентов в нашем чемпионате", – сказал Маркевич.

По его словам, за 6 туров до конца сезона "Шахтер" опережает "Динамо" на 7 очков. В финале Кубка Украины горнякам будет противостоять "Ингулец".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Маркевич назвал фаворита в кубковом матче Шахтер - Динамо.

Также мы рассказывали, что вратаря, спасшего "Динамо" от домашнего поражения от "Шахтера", назвали игроком тура.