Сегодня - пятая годовщина трагических событий в Одессе в 2014 году. В результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибло 49 человек.

Расследование этой трагедии по сей день не завершено. Между тем события 2 мая имеют значение для всей Украины. Они оказали прямое влияние на войну, которая разворачивалась на востоке страны.

Погибшие в Одессе представляли главным образом Антимайдан. Поэтому после их массового убийства сторонники отделения Донбасса от Украины получили дополнительный аргумент браться за оружие. Именно на тот период приходится максимальный приток в так называемое "ополчение Донбасса". А через десять дней после трагедии прошли сепаратистские референдумы в Донецке и Луганске.

Тем не менее, националисты называют 2 мая днем своей победы (и об этом прямо говорил в прошлом году Олег Тягнибок). Они считают, что остановили "русскую весну" и тем самым спасли Украину.

И с ними, судя по всему, согласна действующая власть. Подозреваемыми она сделала исключительно антимайдановских активистов, которые, по этой логике, сожгли сами себя (единственное исключение - активист Евромайдана Сергей Ходияк, однако дело против него уже несколько лет буксует).

Расследование велось настолько спустя рукава, что суд всех подозреваемых оправдал. И теперь в этом деле вообще нет обвиняемых. Только жертвы.

"Страна" вспомнила, что произошло в Одессе пять лет назад.

Что произошло 2 мая 2014 года

Начало мая в Украине было горячим. К тому времени на территориях Донбасса уже существовали "ДНР" и "ЛНР", официально шла АТО.

2 мая в Одессе на улицах города столкнулись антимайдановцы и их оппоненты, поддерживающие новую власть. Кульминацией стал пожар в Доме профсоюзов, где сгорели заживо десятки антимайдановцев.

На 2 мая был назначен футбольный матч между клубами "Черноморец" и "Металлист". Поэтому в городе было много футбольных фанатов, которые стояли на националистических позициях.

Видимо, поэтому в этот же день сторонники Майдана запланировали марш "За единую Украину", в ходе которого собрались пройти по улице Дерибасовской и далее к стадиону "Черноморец" в ЦПКиО им. Шевченко. Городские власти перекрыли дороги в центральной части города.

В то же время на Куликовом поле находился палаточный лагерь противников Майдана. Областные власти сообщали о намерениях убрать палатки для подготовки к 9 мая. Антимайдановские активисты решили, что марш станет поводом для окончательного сноса городка, и решили собраться на свой митинг возле памятника погибшим милиционерам на Александровском проспекте в районе пересечения с улицей Жуковского.

Столкновения между демонстрациями произошли сначала в центре города в районе улицы Греческой, в их ходе применялось огнестрельное оружие. Сотрудникам милиции удалось разделить стороны. Через шеренгу милиционеров стороны бросали друг в друга камни, петарды, дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью. Обе стороны использовали неустановленное огнестрельное оружие, в основном травматическое. Там были смертельно ранены шесть человек.

Ближе к 19:00 беспорядки переместились к Дому профсоюзов на Куликовом поле, где размещался палаточный лагерь "антимайдановцев". Его начали громить. В Доме профсоюзов активисты пытались укрыть наиболее слабых, спрятать имущество из палаточного городка, возле входа они выстроили баррикаду.

Сторонники Майдана пытались взять здание штурмом, однако у них ничего не вышло. После этого Дом профсоюзов был подожжен бутылками с зажигательной смесью.

В здании началось задымление, и многие антимайдановцы пытались выбраться через окна. Националисты же в ответ бросали в здание бутылки с зажигательной смесью и стреляли по тем, кто пытался выбраться. На известном видео запечатлен сотник одесской самообороны Николай Волков с пистолетом.

Другой майдановец - Всеволод Гончаревский - бил палкой выпрыгнувших из окна.

Бои шли и внутри здания. На трупах многих антимайдановцев замечены следы ударов.

При этом полиция не мешала националистам добивать своих оппонентов, а пожарные не приезжали, несмотря на то, что их вызывали даже некоторые сторонники майдана.

В результате пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека, из них 40 - одесситы. По официальной версии, 11 человек погибли от ожогов тела и дыхательных путей, 9 – от отравления угарным газом, 14 – от отравления продуктами горения.

Расследование

Вскоре после трагедии правоохранительные органы задержали участников столкновений. Но позже задержанные евромайдановцы под разными предлогами были отпущены. Оставшиеся 19 человек (все - представители Антимайдана) стали фигурантами уголовного дела.

На скамье подсудимых находились 19 человек: Александр Алешин, Валентин Власенко, Сергей Глизнуца, Евгений Грищук, Евгений Гулий, Александр Дзюбенко, Сергей Долженков, Николай Емельянов, Олег Зайцев, Владимир Зибницкий, Павел Ковшов, Сергей Корчинский, Евгений Мефедов, Виталий Михайлов, Владислав Романюк, Сергей Рудик, Максим Сакауов, Александр Суханов и Александр Шапка.

В декабре 2014 года после нескольких попыток суд отказался от рассмотрения дела о 2 мая и материалы были переданы в Малиновский райсуд. В этом суде дело рассматривали 2,5 года: обвинительный акт по 19 обвиняемым возвращали прокуратуре на доработку. Три раза слушания начинали с самого начала. Праворадикальные активисты продолжали давление на судебную власть. Также в ходе судебного процесса менялись судьи.

В сентябре 2017 года Ильичевский городской суд огласил приговор в деле о 2 мая. Всех 19 обвиняемых оправдали. Отметим, что это дело касается только первой части событий – уличных беспорядков и никак не затрагивает пожар в Доме профсоюзов. Правда, сразу после этого двоим – Сергею Долженкову и Евгению Мефедову – объявили новое подозрение по статье 110 Уголовного кодекса – посягательство на территориальную целостность. В ноябре 2018 года стало известно, что дело 2 мая далее будет рассматривать суд присяжных.

Из числа участвовавших в столкновениях "евромайдановцев" самые тяжкие обвинения предъявлены Сергею Ходияку – убийство и нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов. При этом рассмотрение его дела затягивалось. Сначала все судьи уголовной коллегии Приморского райсуда написали самоотвод, затем глава Малиновского суда тоже отказался принимать дело, потом самоотвод заявили судьи Суворовского райсуда. В феврале 2016 года дело передали в Киевский райсуд Одессы, откуда его несколько раз пытались вернуть обратно в прокуратуру. В результате дело окончательно "заглохло".

Еще нескольких евромайдановцев в ходе следствия просто отпустили из-под ареста. Были остановлены и дела против областных чиновников, многие из них в настоящий момент скрылись из Украины.

По итогу, никаких окончательных результатов расследования и задержаний главных фигурантов трагедии не произошло. Также следствие вообще не касается темы, кто виновен в поджоге Дома профсоюзов с людьми внутри.

След украинской власти

Это дело напоминает расследование убийств правоохранителей на Майдане в Киеве, которое нынешняя власть тоже поставила на паузу. Как и там, в трагедии 2 мая практически не обвиняют никого из майдановцев.

Поэтому многие не верят в спонтанность событий в Одессе и считают, что ее организовали власти.

В прошлом году в Израиле вышел фильм о событиях 2 мая в Одессе. В нем гражданин Грузии Цезари Баджалидзе заявил, что по договоренности со спикером Рады Андреем Парубием он вошел в группу т.н. "наемников", которые устраивали побоище и пожар в Доме Профсоюзов в Одессе.

По его словам, Парубий формировал группы активистов для подавления сепаратистских мероприятий в разных в регионах Украины.

В аппарате спикера парламента после выхода этого фильма отвергли заявления Баджалидзе.

"Вы и в прошлый раз слишком громко подбирали слова, и теперь говорите "обвиняли в расстрелах". Называйте все своими именами, что вышел манипулятивный израильский фильм. Вы это имеете в виду? Андрей Владимирович (Парубий - ред.) сейчас ничего не сможет вам прокомментировать. Давайте не будем тратить ваши и наши деньги", - сказал пресс-секретарь Парубия.

Однако некая связь спикера с убийцами антимайдановцев есть. 29 апреля 2014 года - за четыре дня до трагедии - Парубий (еще в статусе секретаря СНБО) побывал в Одессе и пообщался с местной самообороной. В частности, есть видео, где он дарит бронежилет тому самому сотнику Миколе Волкову, который расстреливал Дом Профсоюзов.

Интересно, что потом именно в этом бронежилете Волков стреляет по окнам дома профсоюзов.

Сам сотник Микола умер от болезни в феврале 2015 года.

Международная реакция на трагедию

Начиная с 2014 года в мире требуют от Украины провести расследование трагедии.

В прошлом году Мониторинговая миссия ООН по правам человека в годовщину трагедии опубликовала пятиминутный фильм, в котором, рассказали о том, как в Украине проводится расследование по этому делу.

"Расследования и судебное рассмотрение дел о насилии в Одессе 2 мая 2014 года продолжаются. До сегодняшнего дня никто не понес ответственности за смерть людей. Никто из должностных лиц не привлечен к ответственности за несвоевременные действия по время беспорядков в центре города и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле", - сказано в сообщении миссии.

Международные организации неоднократно указывали на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от властей наказания виновных за смерть людей.

Изменится ли что-либо после смены президента - увидим в ближайшие месяцы.