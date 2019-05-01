В Одессу 1 и 2 мая направили дополнительные силы полиции и Нацгвардии, публичную безопасность и порядок в городе будут обеспечивать более двух тысяч правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области в соцсети Facebook.

"Вместе с одесскими полицейскими на улице города выйдут военнослужащие Национальной гвардии, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел, и правоохранители из других регионов Украины. Все они в усиленном режиме будут патрулировать улицы и места массового скопления граждан", - говорится в сообщении.

В местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации - так называемая полиция диалога.

"Эти полицейские не будут применять никаких мер принуждения, ведь их основные задачи - это налаживание взаимодействия полиции и населения и предупреждения любых конфликтных ситуаций во время массовых мероприятий. Они будут разъяснять гражданам их права и обязанности, а также действующее законодательство Украины и последствия его нарушения", - рассказали в областной полиции.

В целях недопущения нарушений общественного порядка на Куликовом поле и Соборной площади будут введены временные ограничения.

"Вход в указанные места будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты. Также в этих районах будут действовать ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Напомним, 2 мая в Одессе на Куликовом поле и в его окрестностях будет введен "специальный режим посещения". Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе во время столкновений между проукраинскими активистами и пророссийски настроенными лицами погибли 48 человек, около 200 человек пострадали.

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