Национальная сборная Украины, после двух стартовых поражений от Японии и Польши, одержала дебютную победу на чемпионате мира в Таллинне. Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

В течение всего матча украинская команда владела подавляющим игровым и территориальным преимуществом, навязывая свою игру противнику из Нидерландов.

Счет в игре был открыт за 27 секунд до окончания первого периода, а судьбу игры решила ударная трехминутка в конце второго игрового отрезка, в течение которой украинские хоккеисты четыре раза поразили ворота соперников.

В заключительном периоде "оранжевые" стали не успевать за оппонентами и нарушать правила – следствием этого стали еще три шайбы нашей команды.

Первым хет-триком в карьере на международном уровне отметился нападающий "Донбасса" Виталий Лялька. Свои дебютные шайбы за главную команду страны забросили Вадим Мазур, Игорь Мережко и Даниил Скрипец.

Завтра, 2 мая, в 16:30 украинская команда проведет четвертый матч на турнире против сборной Румынии. Матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Чемпионат мира. Дивизион IB (Таллин, Эстония). 3-й тур:

Нидерланды – Украина 1:8 (0:1, 1:4, 0:3)

Шайбы: 0:1 – Михнов 19:33, 1:1 – Мэйсон (Эрнесто) 27:23, 1:2 – Скрипец (Пересунько, Бабинец) 32:40, 1:3 – Мережко (Задоенко, Даниленко) 32:51, 1:4 – Лялька (Толстушко, Михнов) 33:25, 1:5 – Мазур (Григорьев, Михнов) 36:00, 1:6 – Михнов (Лялька, Мазур) 44:34, 1:7 – Лялька (Михнов, Пангелов-Юлдашев) 49:49, 1:8 – Лялька (Михнов, Мазур) 58:49.

Вратари: Хрелья – Дьяченко.

Видео: YouTube/IIHF Worlds 2019

Ранее сообщалось, что появилось видео к старту украинской сборной на чемпионате мира по хоккею в Таллине.

Также мы писали, что сборная клубов УХЛ в фантастическом матче обыграла национальную сборную Украины по хоккею.