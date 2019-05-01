В соцсетях подняли на смех официальное заявление индийских армейцев, которые утверждают, что обнаружили следы снежного человека в Гималаях.

Напомним, что огромные следы размером 32 на 15 дюймов (около 81 на 38 см) были обнаружены 9 апреля. Это случилось недалеко от базового лагеря Макалу. В публикации военных отмечалось, что следы йетти ранее видели в этой местности лишь один раз - в Национальном парке Макалу-Барун.

Фото: Twitter/ ADG PI - INDIAN ARMY

На страницу индийской армии в Twitter подписаны около 6 миллионов человек. Многие из пользователей действительно восприняли эту новость всерьез, однако больше людей отреагировали на информацию, как на шутку.

"Не на шутку разочарован, видя то, как армия распространяет такие глупые мифы. Ожидал от вас большего, ребята", - пишет пользователь с никнеймом Harit.

"Может есть этому простое объяснение?", - намекают другие пользователи.

Фото: twitter.com/siddharth3

Другие пользователи также намекают на абсурдность выводов индийской военных, но призывают промолчать в имеющейся ситуации: "Пусть эти славные солдаты получат свой день славы в лучах солнца", - пишут с иронией юзеры.

Фото: twitter.com/cwduncan63

Я в прошлые выходные видел следы "бигфута" в Сингапуре. Какое совпадение!" - радуется Канишк Самота.

Фото: twitter.com/KanishkSamota

Другие пользователи в основном отмечают, что на фотографиях запечатлены следы лишь одной ноги, в то время как йети считаются двуногими прямоходящими существами.

"Вот и разгадка! Йети пользуется палкой-скакалкой", - пишет один пользователь Хирэн Доши.

"Со всем уважением к другим участникам дискуссии, тот, кого мы принимаем за йети, на самом деле наверняка либо тяньшанский бурый медведь, либо тибетский бурый медведь. Оба ростом более двух метров и обычно используют для ходьбы только две лапы. А один большой след они оставляют в случаях, когда передвигаются на всех четырех", - пытается объяснить еще один пользователь.

В ответ на сомнения со стороны пользователей участники экспедиции заявили, что доказательство существования Йети было задокументировано и "передано экспертам в данной области".

"Мы сочли благоразумным [поделиться с общественностью нашим открытием] для того, чтобы возродить интерес к этой теме", - отметили военные. Но верят в это не все.

Напомним, генетики разгадали ДНК "снежного человека".

Также мы писали, что снежный человек, который случайно попал в кадр во время репортажа о погоде, стал звездой.