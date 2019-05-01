Сотрудники правоохранительных органов в Луганской области задержали 63-летнего мужчину по подозрению в умышленном убийстве племянника. Об этом сообщает прокуратура области в Facebook.

"Установлено, что 29 апреля 2019 в г.Боровское между 62-летним мужчиной и его 37-летним племянником на почве длительных неприязненных отношений возник конфликт. Подозреваемый считал родственника причастным к похищению его имущества. В дальнейшем словесная перепалка переросла в драку, во время которой дядя достал огнестрельное оружие и выстрелил в голову племянника. От полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. В Данный момент ведется досудебное расследование. За это преступление мужчине грозит от 7 до 15 лет заключения.

Скриншот: Facebook/Прокуратура Луганської області

Также мы писали, что исландец совершил загадочное самоубийство на детской площадке в Львове.

До этого стало известно, что во Львове задержали парня с клыками, рогами и черными белками глаз. Его подозревают в убийстве владелицы тернопольского тату-салона.