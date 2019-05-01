В Wikileaks назвали шокирующим и несправедливым приговор к 50 неделям тюрьмы, который лондонский суд вынес основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу. Об этом отмечается в сообщении, опубликованном в Twitter Wikileaks.

"Приговор Джулиану Ассанжу шокирует и демонстрирует стремление отомстить. У нас есть серьезные опасения по поводу того, будет ли справедливым рассмотрение в Великобритании вопроса о его экстрадиции ", - говорится в сообщении организации.

Также говорится о том, что приговор Джулиана Ассанжа вдвое больше, чем для осужденных за убийство. "А ведь он был приговорен к шести месяцам лишения свободы лишь за то, что он не явился в суд", - говорится в сообщении.

Защита Ассанжа уверяет, что представила достаточные доказательства в ходе слушания по вопросу о смягчении приговора, однако ни одно из них не было принято во внимание судьей.

Фото: twitter.com/wikileaks

Фото: newsweek.com

Ранее сообщалось, что суд в Великобритании отправил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог. "Трудно представить более наглядный случай такого рода нарушения закона. Приговор - 50 недель", - приводит корреспондент телеканала Sky News слова судьи. Этот вердикт означает, что в суде не увидели смягчающих обстоятельств в случае с Дж.Ассанжем и постарались наказать его максимально строго. Сам Дж.Ассанж спокойно воспринял приговор, отмечают СМИ.

Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Дж.Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Дж.Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.

В Вестминстерском магистральном суде 11 апреля признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году. Судья Майкл Сноу тогда пояснил, что речь идет о серьезном нарушении закона. Не прибыв на слушания, Дж.Ассанж нарушил условия освобождения под залог.

2 мая Дж.Ассанжу предстоит вновь явиться в суд, рассматривающий вопрос о его экстрадиции в США.

Напомним, после ареста 11 апреля американский Минюст обвинил учредителя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в том, что он сговорился с аналитиком разведки США Мэннинг, чтобы взломать секретный правительственный компьютер.

Также стало известно, что Министерство юстиции США пытается завести дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на основании закона о шпионаже, который предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни.