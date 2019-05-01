Бывший тренер "Шахтера" и "Зенита" Мирча Луческу дал комментарий по поводу своего удивления и критических высказываний в адрес, Валерия Лобановского, который оказался на шестом месте в списке самых великих тренеров в истории по версии France Football.

В интервью программе "Профутбол" Луческу назвал свои слова ошибкой.

"Жалею, что так вышло и прошу прощения. Не представлял, что будет такой резонанс. Я прекрасно осознаю, что Лобановский был замечательным тренером. Он был важным тренером, потому что он создал систему.

"Динамо" тех времен было командой системы. Их счастье, что у них был такой классный тренер как Лобановский. Он создавал и давал результат. Мои слова были ошибкой.

Я действительно немного удивился месту Лобановского, когда общался с журналистом о рейтинге. Но потом осознал, насколько классным тренером он был. Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины", – сказал Луческу", - заявил он.

Видео: YouTube/ПРОФУТБОЛ

Как сообщалось, в марте Луческу назвал несправедливым шестое место Лобановского в рейтинге лучших тренеров в истории футбола по версии France Football.

Также мы рассказывали, что в румынской газете объяснили Луческу, почему Лобановский в десятке лучших тренеров мира.