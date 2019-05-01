Синоптики объявили в Киеве штормовое предупреждение из-за наступающих погодных условий, объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Киева.

По информации, в ближайшие часы Киев накроет сильный ливень с порывами ветра. Так, синоптики прогнозируют, что во время дождя выпадет от 15 до 49 мм осадков. По прогнозам синоптиков стихия утихнет до утра 2 мая. В четверг обещают сухую и солнечную погоду.

Ранее спасатели предупреждали украинцев о граде, шквальном ветре и полноводье.

Напомним, дожди накрыли Украину сразу же после Пасхи, 28 апреля. На страну обрушились ливни с грозами. По данным синоптиков, мокро стало на всей территории страны. При этом немного снизилась температура воздуха. Несмотря на дожди, в южной части Украины сохранялась температура до +22 градусов.